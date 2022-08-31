С 1 сентября дистанционно будут обучаться более тысячи курских школьников

В остальных школах учебный год начнется в очном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльском районе Курской области на дистанционный формат обучения перевели с 1 сентября Бегощанский и Нехаевский филиалы Большегнеушевской школы, а также Локотскую школу и два ее филиала – Козинский и Обестянский.

- На данный момент в нашем регионе на дистанционном обучении будут находиться 1 196 обучающихся из 16 школ и семи филиалов, - уточнили в администрации Курской области.

Эти школы находятся в приграничном районе.

Ранее КП сообщала, что стали известны результаты проверки образовательных организаций перед началом учебного года. Ее прошли 877 учреждений, сообщили в администрации региона.

- В связи с действием в регионе «желтого уровня» террористической опасности при подготовке образовательных организаций приняты дополнительные меры. Совместно с МЧС и МВД прошли дополнительные инструктажи и тренировки педколлективов, проверена работа охраны и пропускного режима, – сообщила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.