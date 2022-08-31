В Курске 1 сентября не будут продавать алкоголь

Такие ограничения вводятся на День знаний традиционно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Этот день в Курске традиционно станет безалкогольным, продажа любых спиртных напитков будет запрещена. Однако такие ограничения не касаются мест общественного питания, пояснили в мэрии города.

- Организациям и индивидуальным предпринимателям, торгующим алкоголем, в том числе пивом, нужно обеспечить выполнение требований по ограничению реализации алкогольной продукции, в том числе пива, в соответствии с действующим законом, - добавили в горадминистрации.

Ранее КП сообщала, что стали известны результаты проверки образовательных организаций перед началом учебного года. Ее прошли 877 учреждений, сообщили в администрации региона.

- В связи с действием в регионе «желтого уровня» террористической опасности при подготовке образовательных организаций приняты дополнительные меры. Совместно с МЧС и МВД прошли дополнительные инструктажи и тренировки педколлективов, проверена работа охраны и пропускного режима, – сообщила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.