1 сентября школьные линейки в приграничье Курской области пройдут дистанционно

До начала учебного года остались считанные дни
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Стали известны результаты проверки образовательных организаций перед началом учебного года. Ее прошли 877 учреждений, сообщили в администрации региона.
- В связи с действием в регионе «желтого уровня» террористической опасности при подготовке образовательных организаций приняты дополнительные меры. Совместно с МЧС и МВД прошли дополнительные инструктажи и тренировки педколлективов, проверена работа охраны и пропускного режима, – сообщила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.
В 13 школах и трех филиалах приграничных районов уроки планируется проводить дистанционно. В таком же формате решено организовать торжественные линейки.