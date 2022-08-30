1 сентября школьные линейки в приграничье Курской области пройдут дистанционно

До начала учебного года остались считанные дни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стали известны результаты проверки образовательных организаций перед началом учебного года. Ее прошли 877 учреждений, сообщили в администрации региона.

- В связи с действием в регионе «желтого уровня» террористической опасности при подготовке образовательных организаций приняты дополнительные меры. Совместно с МЧС и МВД прошли дополнительные инструктажи и тренировки педколлективов, проверена работа охраны и пропускного режима, – сообщила и.о. председателя комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

В 13 школах и трех филиалах приграничных районов уроки планируется проводить дистанционно. В таком же формате решено организовать торжественные линейки.