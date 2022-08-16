На электроподстанции в Курске произошло короткое замыкание

Авария произошла на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в областном комитете ЖКХ, 16 августа авария произошла на сетях электроснабжения в районе КЗТЗ города Курска. В результате проведения строительных работ был порван кабель. Из-за короткого замыкания есть задымление в электроподстанции.

Специалисты устраняют аварию, планируется, что электроснабжение будет восстановлено в течение часа.

Ранее КП сообщала, что по информации УФСБ РФ, украинские диверсанты за три дня - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. ЧП произошли в Курчатовском районе Курской области.

- Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС ,- сообщило УФСБ РФ.