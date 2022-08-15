В Курской области за неделю произошло 50 пожаров

В большинстве случаев горел мусор Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 8 по 14 августа спасатели Курской области более ста раз выезжали по тревоге, в регионе зарегистрировано порядка 50 пожаров. В региональном МЧС сообщают, что чаще всего горели стерня и мусор. Такие пожары зачастую тушили добровольцы.

Семь раз спасатели выезжали обезвреживать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы были уничтожены на полигоне.

25 раз огнеборцы привлекались для ликвидации последствий аварий на дорогах. Одно из таких ДТП случилось 14 августа. На автодороге в Курском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. На место происшествия привлекались огнеборцы пожарной части Курского района, спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области. Водитель автомобиля был деблокирован из авто и доставлен в больницу.

Главное управление напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на воде. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода. Берегите себя! Телефоны спасения «101» и «112».