Под Курском перевернулся КАМАЗ с зерном

Водитель оказался зажат в кабине автомобиля. фото: противопожарная служба Курской области Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о ДТП поступило 14 августа в 13:03. Авария произошла на автодороге деревня Петровское Бесединского сельсовета – деревня Отрешково.

Как сообщают в региональной противопожарной службе, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ с прицепом, груженым зерном, съехал в кювет. Машина перевернулась. Водитель оказался зажат в кабине автомобиля. Проезжавшим мимо погрузчиком удалось приподнять кабину КАМАЗа и извлечь мужчину.

В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Его доставили в больницу.