Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 6:37

Под Курском перевернулся КАМАЗ с зерном

Пострадал водитель
Кристина ГОРБАТЕНКО
Водитель оказался зажат в кабине автомобиля. фото: противопожарная служба Курской области

Водитель оказался зажат в кабине автомобиля. фото: противопожарная служба Курской области

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о ДТП поступило 14 августа в 13:03. Авария произошла на автодороге деревня Петровское Бесединского сельсовета – деревня Отрешково.

Как сообщают в региональной противопожарной службе, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ с прицепом, груженым зерном, съехал в кювет. Машина перевернулась. Водитель оказался зажат в кабине автомобиля. Проезжавшим мимо погрузчиком удалось приподнять кабину КАМАЗа и извлечь мужчину.

В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Его доставили в больницу.