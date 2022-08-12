В Глушковском районе Курской области продолжают восстанавливать объекты, пострадавшие от обстрелов ВСУ

В результате обстрела пострадали социальные объекты Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 11 августа, было обстреляно село Попово-Лежачи, в результате чего оказались повреждены гражданские объекты. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника, автомашины, в ремонте нуждаются несколько кровель. В областной администрации сообщают, что восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки.

Пострадал и детский сад в поселке Теткино. Здесь уже отремонтировали повреждения на фасаде, теперь он частично окрашен, полностью заменены пластиковые окна, сделали откосы. В детском саду 98 воспитанников. Сейчас он работает в режиме дежурных групп, детей принимают в другом здании.

Помимо этого, почти завершены работы в школе села Дроновка. В здании уже установлены новые пластиковые окна, рабочие монтируют внутренние откосы, осталось оштукатурить фасад.

Практически закончили восстанавливать и Храм Святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи. Заказаны и изготовлены витражи, для их замены потребуется специальная техника, эти работы запланированы на следующую неделю. К храму планируют построить дорогу – участок длиной 650 метров, смета уже готова.