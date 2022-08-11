В обстрелянном курском селе восстановили электроснабжение

В результате обстрела оказались повреждены две линии электроснабжения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее КП сообщала, что утром 11 августа приграничные поселки Глушковского района Теткино и Попово-Лежачи пережили более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях.

Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где есть повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины.

Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный ущерб, сообщил губернатор Роман Старовойт.

И вот, глава региона проинформировал о том, что электроснабжение в Попово-Лежачи восстановили.

- Энергоснабжение обстрелянного сегодня села Попово-Лежачи восстановлено в полном объеме, - сказал Роман Старовойт.