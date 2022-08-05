В Курске продолжают проверять школы на готовность к началу учебного года

На ремонт пищеблоков в образовательных организациях выделили 3,9 миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На этой неделе курские школы начали проверять на готовность к началу учебного года. Как сообщают в городской администрации, специальная комиссия особое внимание обращает на состояние пищеблоков.

На их ремонт в образовательных организациях в 2022 году из муниципального бюджета выделили 3,9 миллионов рублей. Так, 1,7 миллионов получили школы № 16, № 35, № 39 и 2,2 миллиона – детские сады № 67, № 84, № 91, № 102, № 105.

Кроме того, в рамках проекта «Народный бюджет» уже проводят капитальный ремонт пищеблока и столовой в гимназии № 44 и школе № 14.

Ранее КП рассказывала, что в Центре «УСПЕХ» российские школьники, в том числе и ребята из школ Курска, смогут пройти обучение по актуальным программам в дистанционном формате. Об этом сообщили в комитете образования города.