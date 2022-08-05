Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 8:58

Курские школьники могут дистанционно освоить доппрограммы

Обучение пройдет с 8 по 26 августа
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Записаться на онлайн-обучение можно до 6 августа

Записаться на онлайн-обучение можно до 6 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центре «УСПЕХ» российские школьники, в том числе и ребята из школ Курска, смогут пройти обучение по актуальным программам в дистанционном формате. Об этом сообщили в комитете образования города.

С 8 по 26 августа для всех желающих школьников 6-11 классов пройдет обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением дистанционных образовательных технологий:

Самозанятость молодежи

Вектор

UI/UX дизайн

Верстка сайтов — успешный старт"

Рисуем в графическом редакторе GIMP

Для зачисления на программы участникам необходимо подать заявку на выбранную программу в системе «Навигатор дополнительного образования Курской области» до 6 августа.