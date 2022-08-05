Курские школьники могут дистанционно освоить доппрограммы

Записаться на онлайн-обучение можно до 6 августа
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Центре «УСПЕХ» российские школьники, в том числе и ребята из школ Курска, смогут пройти обучение по актуальным программам в дистанционном формате. Об этом сообщили в комитете образования города.
С 8 по 26 августа для всех желающих школьников 6-11 классов пройдет обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением дистанционных образовательных технологий:
Самозанятость молодежи
Вектор
UI/UX дизайн
Верстка сайтов — успешный старт"
Рисуем в графическом редакторе GIMP
Для зачисления на программы участникам необходимо подать заявку на выбранную программу в системе «Навигатор дополнительного образования Курской области» до 6 августа.