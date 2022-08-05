Курские школьники могут дистанционно освоить доппрограммы

Записаться на онлайн-обучение можно до 6 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Центре «УСПЕХ» российские школьники, в том числе и ребята из школ Курска, смогут пройти обучение по актуальным программам в дистанционном формате. Об этом сообщили в комитете образования города.

С 8 по 26 августа для всех желающих школьников 6-11 классов пройдет обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением дистанционных образовательных технологий:

Самозанятость молодежи

Вектор

UI/UX дизайн

Верстка сайтов — успешный старт"

Рисуем в графическом редакторе GIMP

Для зачисления на программы участникам необходимо подать заявку на выбранную программу в системе «Навигатор дополнительного образования Курской области» до 6 августа.