Ефрейтор из Курской области погиб в ходе спецоперации на территории Украины

3 августа Григорий был похоронен в селе Коренево Фото: материалы пресс-служб

Очередную трагическую новость сообщили в областной администрации. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, ефрейтор Григорий Залозных. Военнослужащего не стало 30 июля

Григорий родился в селе Коренево Кореневского района. В 2010 году был призван на военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ. Позже работал в сельхозпредприятии, а с 2020 года вернулся на военную службу по контакту.

Сегодня, 3 августа, военнослужащий был похоронен на кладбище в родном селе.

Георгий посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее, 30 июля, со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района Курской области. Ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника подавлена, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Зафиксировано больше 20 прилетов. К счастью, никто не пострадал.