В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино

Об очередной атаке ВСУ сообщил глава Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 июля со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района Курской области. Ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника подавлена, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Зафиксировано больше 20 прилетов. К счастью, пострадавших нет.

Есть повреждения линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения, аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений, специалистам потребуется около трёх часов.

Кроме того, была повреждена газовая труба. Специалисты уже подключили дома по временной схеме.

Также на улице Белопольской в нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы. Пострадали несколько машин. Сейчас проводится дальнейший осмотр для уточнения повреждений.