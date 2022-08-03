Ко Дню города в Курске приводят в порядок дороги и наружное освещение

Немного времени остается до празднования 990-летия Курска Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году День города в Курске пройдет 4 сентября. Уже сейчас начались подготовительные работы к празднованию 990-летия города.

Так, мэр Курска Игорь Куцак рассказал, что постепенно приводят в порядок тротуары, дороги, наружное освещение и озеленение на локациях, задействованных в праздничных торжествах. В городе установят световые консоли, перетяжки, флаги с триколором и логотипом «Курск 990», разноцветные флажки, арт-объекты и многое другое. Идет подготовка и к размещению оборудования. Уже сейчас ведутся работы по улице Горького, которая 4 сентября временно станет пешеходной.

Добавим, основные праздничные мероприятия запланированы в Первомайском парке, на Красной площади, на улицах Ленина и Горького, на Театральной площади, в парке «Бородино», на Боевке и в пикник-парке «Новая Боевка», в сквере «Молодежный», парке Железнодорожников, сквере на площади Перекальского, в парке имени Дзержинского и других крупных площадках по всему городу.