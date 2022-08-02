Курян приглашают сняться в кино

Кастинг пройдет 7 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе в Курской области пройдут съемки фильма, реализованные Всероссийским проектом «Киноуроки в школах России».

В Курске снимут детский художественный фильм «Редкий вид», предназначенный для учащихся средней школы. Кастинг на главные роли, роли второго плана и эпизодические пройдет уже в это воскресенье – 7 августа в 14:00 в Областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, д. 14 Б).

Обратите внимание, кого ждут на кастинг.

На главные роли:

• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, худощавая, внимательная, глубокий взрослый взгляд, скромная.

• Мальчик, игровой возраст 14-15 лет. С ровными чертами лица, выразительным взглядом, харизматичный, красивый.

• Мужчина, игровой возраст 80-85 лет, ровные черты лица, добрые глаза.

На роли второго плана:

• Мальчик, игровой возраст 14-15 лет, дерзкий, спортивный.

• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, модная, красивая.

• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, кавказской внешности.

• На роль учительницы – женщина, игровой возраст 55-60 лет, спокойная, ровные черты лица, добрые глаза.

• На роль мамы главной героини – женщина, игровой возраст 40-45 лет. Добрый взгляд, мягкие черты лица.

На эпизодические роли:

• Ребята и девчонки 14-15 лет.