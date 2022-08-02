Курян приглашают сняться в кино

Кастинг пройдет 7 августа
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В августе в Курской области пройдут съемки фильма, реализованные Всероссийским проектом «Киноуроки в школах России».
В Курске снимут детский художественный фильм «Редкий вид», предназначенный для учащихся средней школы. Кастинг на главные роли, роли второго плана и эпизодические пройдет уже в это воскресенье – 7 августа в 14:00 в Областном Дворце молодежи (ул. Белгородская, д. 14 Б).
Обратите внимание, кого ждут на кастинг.
На главные роли:
• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, худощавая, внимательная, глубокий взрослый взгляд, скромная.
• Мальчик, игровой возраст 14-15 лет. С ровными чертами лица, выразительным взглядом, харизматичный, красивый.
• Мужчина, игровой возраст 80-85 лет, ровные черты лица, добрые глаза.
На роли второго плана:
• Мальчик, игровой возраст 14-15 лет, дерзкий, спортивный.
• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, модная, красивая.
• Девочка, игровой возраст 14-15 лет, кавказской внешности.
• На роль учительницы – женщина, игровой возраст 55-60 лет, спокойная, ровные черты лица, добрые глаза.
• На роль мамы главной героини – женщина, игровой возраст 40-45 лет. Добрый взгляд, мягкие черты лица.
На эпизодические роли:
• Ребята и девчонки 14-15 лет.