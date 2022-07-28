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Происшествия28 июля 2022 12:29

В Октябрьском районе Курской области утонул мужчина

Произошла еще одна трагедия на воде
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчина утонул в реке Сейм

Мужчина утонул в реке Сейм

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о происшествии на воде на реке Сейм в деревне Катырина Октябрьского района поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 июля.

Спасатели незамедлительно отправились к месту происшествия. Привлекалась группировка сил и средств в составе четырех единицы техники и десяти человек.

Как сообщают в региональном МЧС, прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили тело мужчины 1980 года рождения. Информация о произошедшем уточняется.

Главное управление напоминает курянам быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».