В Железногорске Курской области горел автомобиль

Причина пожара устанавливается Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 26 июля в 14:59. Горел автомобиль «Нива» по улице Ленина в Железногорске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

По прибытию пожарные незамедлительно начали тушить загорание. Пожар был локализован в 15:07, справиться с огнем удалось в 15:09. Тушили загорание 14 человек и четыре единицы техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара в автомобиле «Нива» огнем поврежден моторный отсек. Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».