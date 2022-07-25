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Политика25 июля 2022 14:59

В приграньчье Курской области идет обстрел со стороны ВСУ

Под огнем - село Алексеевка
Кристина ГОРБАТЕНКО
Об обстреле сообщил Роман Старовойт

Об обстреле сообщил Роман Старовойт

Фото: Архив "КП"

Курская область снова подверглась атаке со стороны ВСУ. У себя в социальных сетях глава региона Роман Старовойт сообщил, что 25 июля под огнем оказалось село Алексеевка.

- В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет, - заявил губернатор.

20 июля российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Под огнем оказался пункт пропуска Крупец. Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Были повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества.