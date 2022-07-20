В результате артобстрела три населенных пункта Курской области остались без света

ВСУ обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, в десятом часу утра 20 июля ВСУ обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района Курской области вблизи контрольно - пропускного пункта "Крупец".

Подробности артобстрела сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний.

Об утреннем артобстреле ранее сообщил глава Курской области Роман Старовойт:

- Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района в настоящий момент идет со стороны Украины. Под огнем противника оказался пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждены линии электропередач, здесь нет света.

- Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие, - сообщил вечером 17 июля губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

Накануне приграничные населенные пункты региона подверглись обстрелу ВСУ.

- Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания, - сообщил около половины шестого утра 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт.

Обстрел на тот момент продолжался.

Всего было зафиксировано больше 20 прилетов во время утреннего минометного обстрела 16 июля в поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, сказали в администрации региона.