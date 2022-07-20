В приграничье Курской области идет артобстрел

Об обстреле 20 июля сообщил глава Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района в настоящий момент идет со стороны Украины. Под огнем противника оказался пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждены линии электропередач, здесь нет света.

- В настоящий момент обстрел продолжается, подробности сообщу позже, - написал в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

- Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие, - сообщил вечером 17 июля губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

Накануне приграничные населенные пункты региона подверглись обстрелу ВСУ.

- Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания, - сообщил около половины шестого утра 16 июля губернатор Курской области Роман Старовойт.

Обстрел на тот момент продолжался.

Всего было зафиксировано больше 20 прилетов во время утреннего минометного обстрела 16 июля в поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что 15 июля, со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.