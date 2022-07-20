В Курской области восстанавливают здания, пострадавшие от обстрела 15 июля

Новые пластиковые окна будут изготовлены в течение десяти дней Фото: материалы пресс-служб

15 июля со стороны Украины под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - писал у себя в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

В областной администрации сообщили, что в селе начались ремонтные работы по восстановлению зданий. Всего в результате обстрела оказались повреждены 14 жилых домов, школа, медпункт, сельсовет, Дом культуры.

Сегодня, 20 июля, в Дроновку завезли материалы, необходимые для восстановительных работ: 60 мешков штукатурки, 16 мешков цемента, 100 листов шифера, строительные леса. Специалисты замерили все поврежденные стекла, пластиковые окна и стеклопакеты. Они будут изготовлены в течение десяти дней.

Также продолжаются восстановительные работы в поселке Теткино. За минувшую неделю отремонтированы кровли восьми жилых домов и двух хозяйственных построек, а также четыре забора. В 14 домах установили новые пластиковые окна и стеклопакеты, в 34 заменили разбитые стекла. Завезли сайдинг для ремонта фасадов детского сада и нескольких домов по улицам Ленина и Урицкого. Завершить работы в поселке планируют до конца месяца