В Курской области увеличилось число пожаров из-за поджога сухой травы

Всего в регионе с 11 по 17 июля произошло 43 возгорания Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном МЧС сообщают, что за минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения Курской области порядка 120 раз выезжали по тревоге. Всего в регионе с 11 по 17 июля произошло 43 возгорания.

Сообщается, что увеличилось число выездов на тушение сухой растительности и мусора. Так, 11 июля в Касторенском районе местные огнеборцы ликвидировали горение на площади порядка 750 м2, помощь в этом им оказывали добровольцы. В результате пожара в деревне Татаренкова Курского района уничтожено 40 тюков сена общей площадью 50 м2.

13 июля предположительно короткое замыкание на опоре линии электропередач стало причиной пожара в деревне Большая Владимировка Медвенского района. Там произошло воспламенение 58 тюков сена.

16 июля в Железногорске в квартире загорелся телевизор. Пострадали вещи в комнате. Благодаря оперативности пожарных удалось предотвратить распространение огня.

17 июля поздним вечером поступило сообщение о пожаре на пилораме, расположенной в деревне Ворошнево Курского района. Спустя несколько часов возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.

11 и 14 июля саперы Аварийно-спасательной службы Курской области выезжали в поселок Боровское Рыльского района и деревню Верхнее Гуторово Курского района для изъятия и уничтожения артснаряда и гранаты времен Великой Отечественной Войны.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на водоемах. Телефоны служб спасения «101» и «112».