Специалисты выясняют причину большого пожара на пилораме под Курском

Сгорело строение на площади 400 квадратов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

"КП" уже сообщала, что поздно вечером 17 июля пожар в поселке Ворошнево в пригороде Курска был ликвидирован.

Серьезный пожар произошел вечером 17 июля на предприятии в поселке Ворошнево Курского района. На место происшествия были направлены пожарные.

Загорание локализовано в 22:41, ликвидировано в 22:50. Огонь повредил строение на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС региона.

Как выяснилось, горела пилорама. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и инспекторы пожарной надзора. Они должны выяснить причины возгорания.

ЧП не связано с ситуацией на границе, подчеркнули в администрации региона.