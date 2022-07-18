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Происшествия18 июля 2022 7:10

Специалисты выясняют причину большого пожара на пилораме под Курском

Огонь вспыхнул поздно вечером 17 июля
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Сгорело строение на площади 400 квадратов

Сгорело строение на площади 400 квадратов

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

"КП" уже сообщала, что поздно вечером 17 июля пожар в поселке Ворошнево в пригороде Курска был ликвидирован.

Серьезный пожар произошел вечером 17 июля на предприятии в поселке Ворошнево Курского района. На место происшествия были направлены пожарные.

Загорание локализовано в 22:41, ликвидировано в 22:50. Огонь повредил строение на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС региона.

Как выяснилось, горела пилорама. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и инспекторы пожарной надзора. Они должны выяснить причины возгорания.

ЧП не связано с ситуацией на границе, подчеркнули в администрации региона.