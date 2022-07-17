Под Курском произошел крупный пожар

Огонь потушили около одиннадцати вечера Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Серьезный пожар произошел вечером 17 июля на предприятии в поселке Ворошнево Курского района. На место происшествия были направлены пожарные.

Загорание локализовано в 22:41, ликвидировано в 22:50. Огонь повредил строение на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожар тушили 30 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека, пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

- Пожар в пригороде Курска не связан с ситуацией на границе, - добавили в администрации региона.