В Курске откроется Цифровой образовательный комплекс для дошкольников

Цифровой комплекс будет находиться в детском саду №91 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С началом нового учебного года,1 сентября, в Курске заработает Цифровой образовательный комплекс для дошкольников. Об этом рассказали в городском комитете образования.

Цифровой комплекс, который включает в себя экспериментальную лабораторию, интерактивную библиотеку, техноцентр и мультстудию, будет находиться в детском саду №91. Здесь юные куряне смогут изучать основы грамоты и математики, исследовать окружающий мир, участвовать в экспериментальной деятельности и с помощью педагогов создавать мультипликационные фильмы.

Ранее КП сообщала, что почти две тысячи юных курян смогут отдохнуть в санаториях в 2022 году. Как рассказали в комитете социальной защиты населения города, в 2022 году за счет средств областного бюджета выделено 1834 путевки для детей в возрасте от семи до 17 лет, проживающих в Курске. Ребята смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в четырех санаториях: «МГОК-Здоровье», санатории «Соловушка», санатории-профилактории «Маяк» и «Соловьиных зорях».