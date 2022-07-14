Почти две тысячи юных курян смогут отдохнуть в санаториях в 2022 году

За путевками родители могут обратиться в комитет соцзащиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете социальной защиты населения города, в 2022 году за счет средств областного бюджета выделено 1834 путевки для детей в возрасте от семи до 17 лет, проживающих в Курске.

Юные куряне смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в четырех санаториях: «МГОК-Здоровье», санатории «Соловушка», санатории-профилактории «Маяк» и «Соловьиных зорях».

На 12 июля этого года уже отдохнули 938 ребят, в том числе — дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Летом своим правом воспользуются 498 детей.

В ведомстве напоминают, что куряне, имеющие детей от семи до 17 лет (включительно), для получения путевок в санаторные учреждения на осенние заезды могут обратиться в комитет социальной защиты населения города. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(4712) 32-54-79 или по адресу: ул. Пигорева, д.2/17, каб. 12.