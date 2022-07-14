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Общество14 июля 2022 11:38

15 июля в Курской области потеплеет до +28

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе снова будет жарко

В регионе снова будет жарко

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июля в регионе будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти ночью - 5-10, днем - 8-13 метров в секунду. Температура ночью - 10-15°, днем - 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости 3000 – 5000 метров.

Ранее КП сообщала, что уже несколько лет в Курской области для борьбы с пожарами в бесхозных постройках убирают территории вокруг таких строений и косят сухую траву. Так, прошлой осенью в регионе было расчищено почти 400 га территорий населенных пунктов и более 800 заброшенных строений.

И этот метод борьбы с пожарами работает. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в регионе вдвое снизилось количество загораний бесхозных строений. С начала года зарегистрировано 34 пожара в заброшенных постройках.