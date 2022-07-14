В Курской области вдвое снизилось количество пожаров в бесхозных строениях

Заброшенные строения несут большую угрозу пожарной безопасности населенных пунктов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Уже несколько лет в Курской области для борьбы с пожарами в бесхозных постройках убирают территории вокруг таких строений и косят сухую траву. Так, прошлой осенью в регионе было расчищено почти 400 га территорий населенных пунктов и более 800 заброшенных строений.

И этот метод борьбы с пожарами работает. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в регионе вдвое снизилось количество загораний бесхозных строений. С начала года зарегистрировано 34 пожара в заброшенных постройках.

- Заброшенные строения несут большую угрозу пожарной безопасности населенных пунктов. Огонь от таких пожаров угрожает рядом расположенным жилым домам, - предостерегают в МЧС.

Добавим, собственники домовладений должны сами понимать, какую угрозу им несет заброшенный соседский дом в случае его возгорания и принять соответствующие меры: сделать прокосы шириной от трех метров, обрезать ветки деревьев, следить, чтобы в здании не собирались люди. А в случае выявления таких ситуаций, сообщить в администрацию или сотрудникам полиции.