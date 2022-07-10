Партнерские роды возобновили в перинатальном центре Курской области

Партнерские роды возобновили в Областном перинатальном центре после снятия ковидных ограничений. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Курской области. Присутствовать при появлении на свет ребенка может муж или другой родственник, которому женщина доверяет. О желании рожать с партнером беременная должна сообщить акушерам заранее. В перинатальном центре такие роды бесплатны.

Для участия в родах близкого человека необходимо:

1. Пройти собеседование с главным врачом или его заместителем (предварительная запись на собеседование по телефону 32-50-33), потребуются оригиналы документов.

2. Написать заявление на имя главное врача. Для его подписания требуется присутствие обоих партнеров.

У «группы поддержки» не должно быть симптомов ОРВИ. Потребуются результаты анализов: RW, ВИЧ, ПЦР на COVID -19 (действителен 48 часов), флюорограмма или рентгенограмма, сделанные не позднее 1 года назад. Экспресс-тест на COVID -19 медики проведут непосредственно в ОПЦ. Понадобятся сменные одежда и обувь.

С 2016 года в перинатальном центре прошли 147 партнерских родов, в 2022 году – 20.