В Курской области отменили все ковид-ограничения

Ограничительные меры действовали более двух лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области отменили распоряжение о коронавирусных ограничениях. Распоряжение главы региона №60-рг «О ведении режима повышенной готовности» признано утратившим силу, сообщает администрация региона.

Ранее этим документом поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки устанавливались коронавирусные ограничения.

Документ опубликован на сайте администрации области.

- Сохраняются отдельные требования в учреждениях здравоохранения по распоряжению Минздрава России. В частности, необходимость использовать защитные и медицинские маски в больницах и поликлиниках, - добавили в обладминистрации.

По данным оперштаба на 5 июля, в Курской области коронавирусом заразился еще 31 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 119 482 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 168 пациентов, на ИВЛ – шесть.

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2490 человек. За минувшие сутки умерла 82-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.