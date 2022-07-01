Школу на проспекте Клыкова в Курске достроят к концу 2022 года

В этом году по сто баллов на ЕГЭ получили 20 курских школьников Фото: Светлана ВОЛКОВА

На проспекте Вячеслава Клыкова в Курске строят школу на 1000 мест.

Сейчас ведется кладка внутренних стен и перегородок, монтаж системы отопления, кровли и наружных сетей. Здание введут в эксплуатацию в конце этого года, сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что 1 июля выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по информатике.

И здесь учащиеся областного центра показали высокие результаты: трое ребят получили сто баллов. Среди них — обучающиеся гимназии № 4, школ №№ 33, 45. Все они являются претендентами на получение золотой медали «За особые успехи в учении».

Всего в 2022 году по сто баллов на ЕГЭ получили 20 курских школьников, в 2021 году их было 17.

20 мая в Курске прошел городской бал медалистов «Золотой резерв-2022». Мероприятие, на котором чествовали выпускников 2022, показавших наивысшие результаты в учебе за все 11 школьных лет, чествовали в торжественной обстановке на стадионе "Трудовые резервы" в Курске.

Выпускников и их педагогов поздравили представители областной администрации, мэрии Курска, регионального парламента, руководство ведущих вузов региона.