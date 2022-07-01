В Курске трое школьников получили сто баллов на ЕГЭ по информатике

Основной этап сдачи экзаменов завершается Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 июля выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по информатике.

И здесь учащиеся областного центра показали высокие результаты: трое ребят получили сто баллов. Среди них — обучающиеся гимназии № 4, школ №№ 33, 45. Все они являются претендентами на получение золотой медали «За особые успехи в учении».

Всего в 2022 году по сто баллов на ЕГЭ получили 20 курских школьников, в 2021 году их было 17.

Ранее КП сообщала, что 22 июня выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по обществознанию.

Выпускник школы № 7, получил сто баллов, доказав принадлежность к золотому резерву Курска, сообщили в мэрии.

20 мая в Курске прошел городской бал медалистов «Золотой резерв-2022». Мероприятие, на котором чествовали выпускников 2022, показавших наивысшие результаты в учебе за все 11 школьных лет, чествовали в торжественной обстановке на стадионе "Трудовые резервы" в Курске.

Выпускников и их педагогов поздравили представители областной администрации, мэрии Курска, регионального парламента, руководство ведущих вузов региона.

Выпускникам вручили золотые и серебряные медали Курска «За отличную учебу». В этом году в Курске 637 медалистов, из них 478 — «золотых».