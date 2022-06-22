В Курске один выпускник получил сто баллов на ЕГЭ по обществознанию

В регионе продолжают подводить итоги ЕГЭ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выпускники Курска подтверждают отличные знания.

22 июня выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по обществознанию.

Претендент на получение золотой медали «За отличную учебу», выпускник школы № 7, получил сто баллов, доказав принадлежность к золотому резерву города Курска, сообщили в мэрии.

Ранее КП сообщала, что 20 мая в Курске прошел городской бал медалистов «Золотой резерв-2022». Мероприятие, на котором чествовали выпускников 2022, показавших наивысшие результаты в учебе за все 11 школьных лет, чествовали в торжественной обстановке на стадионе "Трудовые резервы" в Курске.

Выпускников и их педагогов поздравили представители областной администрации, мэрии Курска, регионального парламента, руководство ведущих вузов региона.

Выпускникам вручили золотые и серебряные медали Курска «За отличную учебу». В этом году в Курске 637 медалистов, из них 478 — «золотых».