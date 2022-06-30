Юных курян бесплатно научат играть в шахматы

Занятия будут проходить на Новой Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске 3 июля стартует второй сезон Школы юного шахматиста.

Занятия будут проходить на Новой Боевке в Парке профессий по воскресеньям с 11:00. Приглашают детей с пяти лет, занятия бесплатные.

Преподаватель – мастер ФИДЕ Людмила Петрова. Регистрация для участия в Школе юного шахматиста по ссылке https://vk.com/wall-51747417_2913

Ранее КП сообщала, что спортсмен из Железногорска Алексей Шаповалов собрал полный комплект наград на первенстве России по легкой атлетике среди глухих. Наш земляк победил в Саранске в беге на 100 метров с барьерами, стал вторым в прыжках в высоту и третьим - на дистанции 100 метров. Тренирует Алексея Наталью Анискович.