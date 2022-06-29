Курянин Алексей Шаповалов завоевал три медали на первенстве России по легкой атлетике

Алексей Шаповалов. Фото со страницы комитета по ФК и спорту Курской области в VK.

Спортсмен из Железногорска Алексей Шаповалов собрал полный комплект наград на первенстве России по легкой атлетике среди глухих. Наш земляк победил в Саранске в беге на 100 метров с барьерами, стал вторым в прыжках в высоту и третьим - на дистанции 100 метров. Тренирует Алексея Наталью Анискович.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» покинул полузащитник Амир Мохаммад. 26-летний хавбек в минувшем розыгрыше ФНЛ-2 он провел 36 матчей и забил семь голов. В новом сезоне Амир будет выступать в первой лиге за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.