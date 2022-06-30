В ходе спецоперации погиб 22-летний курянин

Сержанта Савченко не стало 9 июня Фото: предоставлено пресс-службой

9 июня в ходе специальной военной операции погиб житель деревни Татаренково Курского района – сержант Александр Савченко. Ему было всего 22 года.

Об этом сообщили в администрации региона.

- Соболезнуем родным. Светлая память, - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала о сбитом вечером 28 июня на востоке от Курска украинском БПЛА.

Утром 29 июня в сети появились фото с места ЧП.

- Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет, - написал губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.

Напомним, 24 июня стало известно, что в Курской области решили продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели.

- Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля, - сказал губернатор.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.