В центре Курска спилят липы

Погибшие деревья обещают заменить Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице Ленина продолжаются работы по спилу старых деревьев. Как пояснили в комитете городского хозяйства, планируют убрать 17 больных лип.

- Комиссия по зеленым насаждениям провела обследование состояния лип на главной улице города. Учитывая результаты сделанных лабораторных исследований Россельхознадзора, специалисты пришли к выводу: 89 деревьев подлежат сносу, поскольку поражены грибковым заболеванием, - сказали в мэрии. - Конечно, сказалось и антропогенное воздействие — липы растут рядом с дорогой с бесконечным потоком машин. Кроме того, зимой тротуары обрабатываются противоголедными средствами — это тоже негативно воздействует на растения.

В ведомстве пообещали, что засохшие липы заменят молодыми деревьями. К тому же на улице Ленина зияют пустые места от прошлых спилов. Поэтому в общей сложности здесь планируют высадить 104 саженца.