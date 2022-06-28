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Происшествия28 июня 2022 13:46

В центре Курска горело здание мужской гимназии

ЧП произошло 28 июня
Ольга ДАНИЛОВА
Огонь потушили еще до прибытия пожарных бригад

Огонь потушили еще до прибытия пожарных бригад

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В здании мужской классической гимназии в Курске при проведении демонтажных работ старых воздуховодов загорелся утеплитель, сообщает региональный комитет строительства.

Возгорание потушили еще до прибытия пожарных бригад, уточнили в МЧС России по Курской области.

Ущерб незначительный, специалисты проводят осмотр кровли.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, 29 июня с 14:00 в Драматическом театре имени А. С. Пушкина пройдет тренировочное пожарно-тактическое учение.

К зданию будет направлена пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

В рамках учений проверят знания персонала объекта и отработают вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования.

Главное управление просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Участников дорожного движения просят соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.