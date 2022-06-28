29 июня в курском драмтеатре пройдут пожарные учения

Учения начнутся в 14:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, 29 июня с 14:00 в Драматическом театре имени А. С. Пушкина пройдет тренировочное пожарно-тактическое учение.

К зданию будет направлена пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

В рамках учений проверят знания персонала объекта и отработают вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования.

Главное управление просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Участников дорожного движения просят соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.