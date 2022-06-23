В Курске спасатели вытащили из воды трех человек

Места отдыха патрулирует полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 1 июня открылись восемь муниципальных пляжей и один общественный спасательный пост. В этих оборудованных для купания местах ежедневно дежурят спасатели, готовые при необходимости оказать помощь отдыхающим.

Так, спасатели пляжа «Локомотив» уже дважды оказывали помощь. В первом случае они вовремя извлекли из воды мужчину, получившего травму позвоночника в результате падения в реку. Второе происшествие произошло с двумя женщинами, которые перевернулись на арендованной лодке.

Общее в обоих случаях то, что все пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому при проведении рейдов особое внимание уделяют распивающим спиртные напитки, всех их удаляют с пляжей сотрудники полиции. Рейды по водоемам проводят специалисты администраций округов ежедневно совместно с сотрудниками полиции.

Ранее КП сообщала, что утром 22 июня в районе пикник-парка «Новая Боевка» в реке Тускарь утонула женщина.

С начала купального сезона это первый случай гибели на водоеме в Курске и третий в Курской области.

- Берег реки Тускарь со стороны пикник-парка не оборудован для купания и представляет опасность. Там, где ранее действовал пляж, в этом году глубинное течение сильно размыло дно, образовался резкий обрыв. Глубина реки близко к берегу достигает шесть метров. В связи с такими особенностями дна руководством парка было принято решение не оборудовать пляж, - говорят в Управлении по делам ГО и ЧС при городской администрации.