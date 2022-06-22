В Курске в реке Тускарь утонула девушка

С начала купального сезона это первый случай гибели на водоеме в Курске Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Трагическую новость сообщили в городской администрации. Утром 22 июня в районе пикник-парка «Новая Боевка» в реке Тускарь утонула девушка. Подробности о происшествии уточняются.

С начала купального сезона это первый случай гибели на водоеме в Курске и третий в Курской области.

- Берег реки Тускарь со стороны пикник-парка не оборудован для купания и представляет опасность. Там, где ранее действовал пляж, в этом году глубинное течение сильно размыло дно, образовался резкий обрыв. Глубина реки близко к берегу достигает шесть метров. В связи с такими особенностями дна руководством парка было принято решение не оборудовать пляж, - говорят в Управлении по делам ГО и ЧС при городской администрации.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на водоеме, нарушения правил безопасности, пребывания детей у водоема без взрослых – немедленно сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.