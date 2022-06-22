С 28 по 30 июня в Железнодорожном округе Курска отключат свет

В Сеймском и Центральном округах отключений не запланировано Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курских электрических сетях сообщают об очередном временном отключении света в городе. Так, из-за проведения плановых работ в электрических сетях без электроэнергии останутся дома в Железнодорожном округе.

А именно:

28 и 29 июня с 09-00 до 16-00:

1-я Западная 2-40,1-35

Маяковского 212-222

30 июня с 13-30 до 16-00:

СНТ Ветеран дорожки 1-8

ДНТ Авиатор-2 поле 1

Телефон для справок: 26-32-10

В Сеймском и Центральном округах с 27 июня по 1 июля отключений не запланировано. Телефоны для справок: 37-31-28, 32-40-89.

Ранее КП писала, что из-за непогоды жители восьми районов Курской области остались без света. Сообщение о том, что произошло отключение электроснабжения поступило в ГУ МЧС России по Курской области 21 июня в 19:35. Без света остались Железногорский, Рыльский, Льговский, Дмитриевский, Хомутовский, Суджанский, Фатежский районы и Льгов Курской области. В зону отключения попало 1278 домов различной этажности, с населением 2982 человек, социально значимых объектов нет, сообщает МЧС.