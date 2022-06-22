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Происшествия22 июня 2022 8:38

Из-за непогоды жители восьми районов Курской области остались без света

Под отключение попали почти три тысячи человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Подачу электричества обещают восстановить утром 22 июня

Подачу электричества обещают восстановить утром 22 июня

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 19.35 21.06.2022 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что произошло отключение электроснабжения в восьми районах Курской области.

Без света остались Железногорский, Рыльский, Льговский, Дмитриевский, Хомутовский, Суджанский, Фатежский районы и Льгов Курской области. В зону отключения попало 1278 домов различной этажности, с населением 2982 человек, социально значимых объектов нет, сообщает МЧС.

Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Железногорский, Рыльский, Льговский, Дмитриевский, Хомутовский, Суджанский, Фатежский районы, Льгов и аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Россети Центр», всего 16 бригад, 48 человек, 16 единиц техники.

Ориентировочное время завершения проведения аварийно-восстановительных работ 11.00 22 июня.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.