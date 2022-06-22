Из-за непогоды жители восьми районов Курской области остались без света

Подачу электричества обещают восстановить утром 22 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 19.35 21.06.2022 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что произошло отключение электроснабжения в восьми районах Курской области.

Без света остались Железногорский, Рыльский, Льговский, Дмитриевский, Хомутовский, Суджанский, Фатежский районы и Льгов Курской области. В зону отключения попало 1278 домов различной этажности, с населением 2982 человек, социально значимых объектов нет, сообщает МЧС.

Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Железногорский, Рыльский, Льговский, Дмитриевский, Хомутовский, Суджанский, Фатежский районы, Льгов и аварийно-восстановительные бригады филиала ПАО «Россети Центр», всего 16 бригад, 48 человек, 16 единиц техники.

Ориентировочное время завершения проведения аварийно-восстановительных работ 11.00 22 июня.

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