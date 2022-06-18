Тысячным новорожденным в этом году стала девочка Ева Фото: Архив "КП"

В Центральном округе Курска зарегистрировали рождение тысячного ребенка в 2022 году. Как сообщают в областной администрации, регистрация была выездной, поэтому сотрудники ЗАГС администрации Центрального округа сами посетили Областной перинатальный центр.

Тысячным новорожденным в этом году стала девочка Ева. Это уже второй ребенок в семье Никиты и Алины Толкачевых. Мама малышки получила не только первый государственный документ новорожденной дочери, но и памятный подарок.

Ранее КП писала о том, что 14 июня в Курске началась проверка готовности дошкольных образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году.

Комиссия проверит соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта этих учреждений к развивающей среде и материальному оснащению учреждений, проанализирует нормативно-правовое обеспечение воспитательного и образовательного процессов, а также деятельность первичных профсоюзных организаций.