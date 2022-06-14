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Общество14 июня 2022 13:29

В Курске до 27 июня проверят все детсады

Особое внимание уделят текущему и капремонту дошкольных учреждений
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Проверка детсадов будет идти две недели

Проверка детсадов будет идти две недели

Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 июня в Курске началась проверка готовности дошкольных образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году.

Комиссия проверит соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта этих учреждений к развивающей среде и материальному оснащению учреждений, проанализирует нормативно-правовое обеспечение воспитательного и образовательного процессов, а также деятельность первичных профсоюзных организаций.

Особое внимание уделят проведению и планированию текущих и капитальных ремонтов дошкольных организаций и готовности их к новому учебному году. Помимо этого, комиссия проверит уровень антитеррористической защищенности детских садов города.

Оценка готовности учреждений будет дана комиссией 27 июня, сообщили в мэрии Курска.