В Курске до 27 июня проверят все детсады

Проверка детсадов будет идти две недели Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 июня в Курске началась проверка готовности дошкольных образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году.

Комиссия проверит соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта этих учреждений к развивающей среде и материальному оснащению учреждений, проанализирует нормативно-правовое обеспечение воспитательного и образовательного процессов, а также деятельность первичных профсоюзных организаций.

Особое внимание уделят проведению и планированию текущих и капитальных ремонтов дошкольных организаций и готовности их к новому учебному году. Помимо этого, комиссия проверит уровень антитеррористической защищенности детских садов города.

Оценка готовности учреждений будет дана комиссией 27 июня, сообщили в мэрии Курска.