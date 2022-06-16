Во время спецоперации в Украине погиб курянин Георгий Чубара

Георгию было 53 года
Фото: СОЦСЕТИ
О гибели еще одного военнослужащего из Курской области сообщает сайт "Друг для друга" со ссылкой на администрацию Обоянского района. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 53-летний Георгий Чубара.
- Мужественный, отважный человек. Обоянцы скорбят, — соболезнования близким и родственникам военнослужащего выразил глава Обоянского района Виталий Жилин.
Ранее КП сообщала, что в Украине в ходе специальной военной операции погибли еще двое курян. Это командир взвода старший лейтенант Андрей Машошин и старший сержант Сергей Алябьев
Андрей Машошин закончил Курскую сельскохозяйственную академию, включая военную кафедру там же, и Курский институт государственной и муниципальной службы.