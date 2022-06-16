Еще двое курян погибли во время спецоперации в Украине

Куряне выражают соболезнования родным и близким военных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Печальная новость пришла утром 16 июня. В Украине в ходе специальной военной операции погибли еще двое курян. Это командир взвода старший лейтенант Андрей Машошин и старший сержант Сергей Алябьев

Андрей Машошин закончил Курскую сельскохозяйственную академию, включая военную кафедру там же, и Курский институт государственной и муниципальной службы.

Андрей Машошин служил в полиции, затем стал профессиональным военным. Он участвовал в спецоперации в Украине с самого ее начала.

Сергею Алябьеву было 44 года, он родом из Курска.

Администрация города выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Машошина и Сергея Алябьева.

Ранее КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Евгений Верхотуров погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом 15 июня сообщили в администрации Курской области.