Еще один курский контрактник погиб в Украине

Евгений служил рядовым по контракту Фото: предоставлено пресс-службой

Курянин, рядовой контрактной службы Евгений Верхотуров погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом 15 июня сообщили в администрации Курской области:

- Евгений жил в Железногорске, печальное известие стало настоящей трагедией для многих горожан, его родных и друзей. Соболезнуем близким погибшего. Светлая память…

Ранее КП сообщала, что 15 июня в 07:30 Курская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение, - сказал Роман Старовойт.