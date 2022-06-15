ВСУ обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области

Пострадавших и разрушений нет Фото: Архив "КП"

15 июня в 07:30 Курская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнем наши пограничники подавили нападение, - сказал Роман Старовойт.

Ранее "КП" сообщала, что в приграничных районах Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, продолжаются восстановительный работы.

- Восстановлена кровля на 26 домах в поселке Теткино, остекление проведено более чем на ста домовладениях. Во время обстрелов пострадал Дом культуры, школа, детский сад и больница. На данных объектах заменили окна, также восстановлена кровля там, где это требовалось, - сообщил замгубернатора Алексей Дедов.

Восстановительные работы полностью завершены и в селах Алексеевка, Дроновка и Ворожба.

На контроле остается единственный дом в поселке Теткино, куда было прямое попадание снаряда. Восстановление завершат к 1 июля.

Всего кровлю восстановили в 46 домах, стекла — в 148, также вставили 163 пластиковых окна. Сообщается, что лишь на материалы уже потрачено около восьми миллионов рублей.