Продолжаются восстановительные работы в приграничных районах Курской области

Всего кровлю восстановили в 46 домах Фото: Архив "КП"

Из-за неоднократных обстрелов ВСУ пострадали несколько приграничных районов Курской области. Так, разрушения были выявлены в поселке Теткино, в селах Дроновке и Алексеевке Глушковского района, а также в селе Ворожба Суджанского района.

Сегодня, 14 июня, на оперативном совещании о ходе восстановительных работ рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

- Восстановлена кровля на 26 домах в поселке Теткино, остекление проведено более чем на ста домовладениях. Во время обстрелов пострадал Дом культуры, школа, детский сад и больница. На данных объектах заменили окна, также восстановлена кровля там, где это требовалось, - сообщил замгубернатора.

Помимо этого, в кротчайшие сроки в Теткино были восстановлены поврежденные инженерная инфраструктура, трансформаторная подстанция на таможенном пункте пропуска, электросети.

В селе Алексеевка при обстреле пострадали многоквартирные дома, три частных дома, частный сектор, школа и два нежилых здания. В селе Дроновка были повреждены окна в школе. В селе Ворожба пострадали школа и жилые дома. Восстановительные работы также везде завершены.

- На контроле остается единственный дом в поселке Теткино, куда было прямое попадание снаряда, - добавил Алексей Дедов. – Ведется закупка материалов для работ. Восстановление завершат к 1 июля.

Всего кровлю восстановили в 46 домах, стекла — в 148, также вставили 163 пластиковых окна. Сообщается, что лишь на материалы уже потрачено около восьми миллионов рублей.