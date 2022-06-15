Пятеро выпускников из Курска получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

15 июня огласили результаты ЕГЭ по русскому языку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стали известны результаты ЕГЭ по первому обязательному предмету.

Сегодня выпускники 11-х классов получили результаты обязательного единого государственного экзамена по русскому языку. И здесь выпускники областного центра показали высокие результаты: пятеро ребят получили сто баллов.

Среди них двое обучающихся гимназии № 44, по одному из школ №№ 5, 30 и 52. Все эти выпускники являются претендентами на получение золотой медали «За отличную учебу» и своими высокими результатами единого государственного экзамена доказали принадлежность к золотому резерву Курска, отметили в мэрии города.

Напомним, курских медалистов будут чествовать на бале «Золотой резерв-2022», который состоится 20 июня на стадионе «Трудовые резервы».